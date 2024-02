Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Zu einer handfesten Auseinandersetzung ist es am Samstagabend, gegen 20.00 Uhr, in einem Lebensmittelgeschäft am Europaplatz gekommen. Ein 35-Jähriger und ein 31-Jähriger gerieten an der Kasse in einen zunächst verbalen Streit, welcher dann im weiteren Verlauf mit Faustschlägen ausgetragen wurde. Beide Beteiligten sehen nun entsprechenden Strafanzeigen entgegen. (pol)