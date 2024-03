Stiefsohn aus dem Fenster gestoßen: 39-Jähriger aus Balingen in Haft

Bitte aktivieren Sie Javascript

BALINGEN. Nach einer häuslichen Auseinandersetzung am Abend des 2. März in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Balinger Stadtgebiet ermitteln die Staatsanwaltschaft Hechingen und das Kriminalkommissariat Balingen gegen einen 39 Jahre alten Tatverdächtigen, der sich zwischenzeitlich wegen des Verdachts des versuchten Totschlags in Untersuchungshaft befindet. Das berichtet die Polizei.

Dem Beschuldigten wird vorgeworfen, im Streit seine Lebensgefährtin und seinen jugendlichen Stiefsohn geschlagen und Letzteren mit einer Gabel verletzt zu haben. In der Folge soll der Jugendliche zurückgewichen und auf ein Fensterbrett gestiegen sein, von wo aus ihn der 39-Jährige offenbar durch das geöffnete Fenster des ersten Obergeschosses nach draußen stieß. Der Geschädigte stürzte mehrere Meter tief auf den Asphalt. Mit leichten Verletzungen wurde er vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Die anderen beiden leichtverletzten Beteiligten wurden vor Ort versorgt. Dem 39-Jährigen wurde ein Annäherungsverbot erteilt.

Im Zuge der weiteren Ermittlungen und Befragungen erhärtete sich der Tatverdacht gegen den Beschuldigten, sodass dieser am Freitagmorgen vorläufig festgenommen und dem Haftrichter beim Amtsgericht Hechingen vorgeführt wurde. Dieser erließ den zwischenzeitlich von der Staatsanwaltschaft Hechingen beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Der 39 Jahre alte, ukrainische Staatsangehörige wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. (pol)