Sprinter kommt von Fahrbahn ab: 15.000 Euro Schaden

DUSSLINGEN. Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall in der Nacht zum Donnerstag auf der Maltschachstraße entstanden. Ein 55-Jähriger war gegen 23.30 Uhr mit einem Mercedes Sprinter auf der Straße in Richtung Starenweg unterwegs.

Dabei kam er mit dem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen dortigen Zaun. Der 55-Jährige blieb unverletzt. Der Sprinter wurde abgeschleppt. Aufgrund auslaufender Betriebsmittel war auch die Feuerwehr zur Unfallstelle ausgerückt. (pol)