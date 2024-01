So war die Silvesternacht für die Polizisten in der Region

Polizisten am Reutlinger Marktplatz in der Silvesternacht.

Bitte aktivieren Sie Javascript

KREIS REUTLINGEN/KREIS TÜBINGEN. In der Silvesternacht ist es in den Landkreisen Reutlingen, Esslingen, Tübingen und dem Zollernalbkreis zu circa 400 Einsätzen gekommen. Das berichtet die Polizei. Bei der überwiegenden Mehrzahl der Einsätze handelte es sich um Ordnungsstörungen teils erheblich alkoholisierter Personen, Ruhestörungen, Streitigkeiten und zur Anzeige gebrachter Sachbeschädigungen.

Bei mehreren Körperverletzungsdelikten wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zudem ereigneten sich etwa 60 kleinere Brände, welche mehrheitlich auf den unsachgemäßen Umgang mit Feuerwerkskörper zurückzuführen sein dürften und von der Feuerwehr gelöscht wurden. Hiervon betroffen waren unter anderem Mülleimer, Hecken, Bäume und Altkleidercontainer, an welchen jeweils nur geringer Sachschaden entstand. Zwei Männer verletzten sich mutmaßlich durch den unsachgemäßen Umgang mit Feuerwerk schwer an der Hand.

Polizisten mit Feuerwerkskörpern angegangen

In mehreren Fällen wurden die einschreitenden Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte mit Feuerwerkskörper angegangen, wobei glücklicherweise niemand verletzt wurde. In der Gesamtschau verlief der Jahreswechsel im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Reutlingen arbeitsintensiv, aber ohne besondere Vorkommnisse.

Gegen 1 Uhr rückten Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei in die Nürtingerhofstraße in Reutlingen aus, nachdem dort auf einem Balkon Flammen gemeldet wurden. Durch den aus unbekannter Ursache ausgebrochenen Brand, der von der Feuerwehr gelöscht wurde, entstand ein Gebäudeschaden in Höhe von circa 10.000 Euro.

Mann greift Polizei an

In Reutlingen ging auf dem Marktplatz um 01.20 Uhr ein 24 Jahre alter Mann ohne erkennbaren Grund auf die dort zu Präsenzmaßnahmen eingesetzten Polizeibeamten des Polizeipräsidiums Einsatz zu und versuchte einen Beamten mit den Fäusten zu schlagen. Aus diesem Grund wurde er in Gewahrsam genommen, woraufhin er die Einsatzkräfte lautstark beleidigte. Da sich der Aggressor auch weiterhin nicht beruhigen ließ, wurde er in eine Fachklinik gebracht.

In Metzingen kam es gegen 3 Uhr in der Straße Pulverwiesen aus bislang ungeklärter Ursache zum Brand eines Unterstands für Mülltonnen. Nachdem ein 79 Jahre alter Bewohner die Rettungskräfte über Notruf verständigt hatte, versuchte er vergeblich die Flammen selbst zu löschen, wobei er sich leichte Verletzungen zuzog und vom Rettungsdienst vor Ort behandelt wurde. Der Brand konnte in der Folge durch die Feuerwehr gelöscht werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro.

Junge wird von Rakete getroffen

In Pliezhausen erlitt ein 7-Jähriger leichte Verletzungen, nachdem er gegen

22.30 Uhr in der Greutstraße im Beisein seiner Eltern von einer Silvesterrakete getroffen wurde, welche von einem unbekannten Jugendlichen abgefeuert wurde. Eine medizinische Behandlung des Jungen durch den Rettungsdienst war nicht erforderlich.

In Pfullingen entzündeten sich gegen 02.45 Uhr im Hinterhof eines Gebäudes in der Uhlandstraße aus bislang ungeklärter Ursache mehrere Mülltonnen. Durch die Flammen wurde die angrenzende Garage und in Teilen das Dach beschädigt, bevor die Feuerwehr den Brand löschen und ein Übergreifen auf weitere Gebäudeteile verhindern konnte. Durch die starke Rauchentwicklung erlitt ein Bewohner eine Rauchgasvergiftung, weshalb er vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht wurde. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 15.000 Euro.

Leichte Verletzung durch Rakete

In der Karlstraße in Tübingen verletzte sich gegen Mitternacht ein 27-Jähriger leicht, nachdem zuvor von einem Unbekannten eine Silvesterrakete in eine Personengruppe abgefeuert wurde, welche den Mann an der Brust traf.

In Starzach und am Bahnhof Rottenburg-Kiebingen verletzten sich gegen Mitternacht zwei Männer nach der Explosion eines Böllers jeweils schwer an der Hand. Beide wurden mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

In der Eugenstraße in Bitz entzündeten gegen 01.30 Uhr mutmaßlich Überreste eines Feuerwerks eine Garage und den darin geparkten Pkw. Durch das rasche Eingreifen der Feuerwehr konnte eine weitere Brandausbreitung verhindert werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. (pol)