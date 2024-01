Siebenjähriger in Rottenburg von Auto erfasst und schwer verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

ROTTENBURG. Schwere Verletzungen hat ein Kind bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen in Dettingen erlitten. Gegen 7.45 Uhr befuhr ein 38 Jahre alter Citroen-Lenker die Ofterdinger Straße ortseinwärts, als sich zeitgleich ein Siebenjähriger zu Fuß der Fahrbahn näherte. Das Kind wurde in der Folge vom Außenspiegel des Wagens erfasst, geriet gegen die Fahrzeugseite und stürzte auf den Gehweg. Der Junge musste nach einer notärztlichen Erstversorgung vor Ort vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden. Der 38-Jährige erlitt augenscheinlich einen Schock. (pol)