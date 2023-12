Senior übersieht 14-jährigen Pedelecfahrer in Neckartenzlingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

NECKARTENZLINGEN. Verletzungen bislang unbekannten Ausmaßes hat ein Jugendlicher bei einem Verkehrsunfall am späten Dienstagnachmittag in Neckartenzlingen erlitten. Ein 82-Jähriger war laut Polizei kurz nach 17.30 Uhr mit einem Seat auf der Karlstraße von der Ortsmitte herkommend unterwegs.

Beim Rechtsabbiegen auf den Parkplatz eines Discounters übersah der Senior einen 14 Jahre alten Radfahrer, der auf dem Gehweg mit seinem Pedelec in Richtung Ortsmitte fuhr. Durch die Kollision mit dem Pkw stürzte der Radler zu Boden und verletzte sich. Er wurde mit einem Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich auf zirka 2.200 Euro. (pol)