Schwerverletzter bei Motorradunfall auf B27 bei Tübingen

DUßLINGEN. Am Samstagabend ist es laut Polizei auf der Bundesstraße 27 zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein Motorradfahrer verletzt wurde. Gegen 19.15 Uhr fuhr ein 30-Jähriger mit seiner Honda CBR hinter einer 27-jährigen BMW-Fahrerin von der L230 auf die B27 in Fahrtrichtung Tübingen auf. Kurz nach der Auffahrt setzte der Kradfahrer zum Überholen eines bereits auf der rechten Fahrbahn befindlichen Pkw an und wechselte hierzu über die durchgezogene Linie auf den linken Fahrstreifen. Hierbei erkannte er mutmaßlich zu spät, dass auch der BMW vor ihm zeitgleich einen Überholvorgang startete. Bei einer eingeleiteten Gefahrenbremsung geriet der 30-Jährige in den Grünstreifen und stürzte. Das Kraftrad schleuderte noch einige Meter weiter und kollidierte im weiteren Verlauf mit dem BMW. Der Motorradfahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und nach rettungsdienstlicher Erstversorgung in eine Klinik gebracht. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 10.000 Euro. Die B27 musste in Fahrtrichtung Tübingen für zwei Stunden voll gesperrt werden. (pol)