Schwerer Verkehrsunfall auf der B28 bei Rottenburg

ROTTENBURG. Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Mittwochnachmittag auf der B 28 bei Rottenburg ereignet. Ein 30-Jähriger war kurz vor 16 Uhr mit einem VW Caddy auf der Bundesstraße in Richtung Seebronn unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er in einer leichten Rechtskurve zu weit nach links und stieß seitlich gegen den entgegenkommenden Sprinter eines 23-Jährigen. Das Fahrzeug des Unfallverursachers drehte sich daraufhin und kam nach etwa 25 Metern zum Stehen.

Durch den Aufprall wurde die Seitenwand des Pritschenaufbaus an dem Sprinter abgerissen und blieb nur noch an einem Stahlseil hängen. Die Seitenwand schwang im Anschluss gegen den Ford Focus eines 27-Jährigen sowie den VW Passat einer 35 Jahre alten Frau, die ebenfalls in Richtung Seebronn unterwegs waren. Zudem konnte die VW-Fahrerin nicht mehr rechtzeitig abbremsen und kollidierte noch mit dem Ford. Der 30-Jährige wurde bei dem Unfall in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er zog sich ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen zu, wurde vorsichtshalber jedoch zur Beobachtung in einer Klinik stationär aufgenommen. Die 35-Jährige musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Alle Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

Sie wurden abgeschleppt. Der Gesamtschaden beläuft sich einer ersten Schätzung nach auf zirka 70.000 Euro. Zur Versorgung der Verletzten war der Rettungsdienst mit einem Notarztwagen und zwei Rettungswagen im Einsatz. Die Feuerwehr rückte mit 19 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen aus. Kurz vor 18 Uhr war die Unfallstelle geräumt. (pol)