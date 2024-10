Schwerer Unfall bei Neuffen: Zwei Autofahrer lebensgefährlich verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

NEUFFEN. Ein riskantes Überholmanöver dürfte den Ermittlungen der Verkehrspolizei zufolge die Ursache für einen schadensträchtigen Verkehrsunfall gewesen sein, der sich am Freitagmorgen auf der L1250 zwischen Neuffen und Linsenhofen ereignet hat. Das berichtet die Polizei. Ein 36-Jähriger war gegen 8.15 Uhr mit seinem Audi A6 auf der Landesstraße von Neuffen kommend in Richtung Linsenhofen unterwegs, wobei er zwei vor ihm fahrende Autos überholte. Mehrere hundert Meter weiter, im Ausgang einer leichten, übersichtlichen Rechtskurve, überholte er trotz Gegenverkehr einen weiteren Pkw. Dabei kam es zur Frontalkollision mit dem ordnungsgemäß entgegenkommenden Audi Q2 einer 19-Jährigen.

Der Unfallverursacher und die Fahrerin des Q2 erlitten bei dem Unfall lebensgefährliche Verletzungen. Beide wurden nach notärztlicher Erstversorgung an der Unfallstelle vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die entstandenen Sachschäden an den beiden Audi werden auf etwa 50.000 Euro geschätzt. Beide Autos mussten vom Abschleppdienst aufgeladen und abtransportiert werden. Zur Unterstützung der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme war die Feuerwehr mit einem Fahrzeug und neun Feuerwehrleuten vor Ort. Der Rettungsdienst war mit zwei Rettungswagen und zwei Notärzten im Einsatz. Die Landesstraße musste bis etwa 9.45 Uhr voll gesperrt werden und war bis 11.15 Uhr nur einspurig befahrbar. (pol)