Schwerer Unfall bei Ergenzingen: Frau in Auto eingeklemmt

Bitte aktivieren Sie Javascript

ROTTENBURG. Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Freitagmittag auf der L 1184 ereignet. Eine 19-jährige Audilenkerin war gegen 13.30 Uhr mit ihrem A 3 in der Aufschleifung von der B 28 herkommend unterwegs. Beim Linksabbiegen auf die L 1184 in Richtung Ergenzingen missachtete sie die Vorfahrt eines 27 Jahre alten Ford-Lenkers, der mit seinem Fusion in Richtung Bondorf unterwegs war. Durch die Kollision wurde die Frau in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Sie zog sich schwere Verletzungen zu und musste nach einer notärztlichen Erstversorgung vor Ort mit einem Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert werden.

Der 27-Jährige wurde ebenfalls mit einem Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Über die Schadenshöhe liegen noch keine Angaben vor. Zur Fahrbahnreinigung kamen Mitarbeiter der Straßenmeisterei an die Unfallstelle. Kurz nach 16 Uhr war die L1184 wieder frei befahrbar. (pol)