Bitte aktivieren Sie Javascript

OFTERDINGEN. Nach ersten Erkenntnissen schwere Verletzungen hat eine 85 Jahre alte Pedelec-Fahrerin bei einem Sturz am Sonntagmittag in der Goldgasse erlitten. Die Frau befuhr laut Polizei gegen 13.15 Uhr mit ihrem Zweirad die Goldgasse bergaufwärts. Dabei fuhr sie über eine die Fahrbahn querende Kabelbrücke, worauf offenbar der Vorderreifen des Pedelecs wegrutschte. Die Seniorin stürzte in der Folge zu Boden. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. (pol)