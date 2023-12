Schwere Verletzungen: 23-Jähriger wird in Reutlingen zusammengeschlagen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. In der Nacht zum Sonntag ist es in der Stadtmauerstraße zu einer Auseinandersetzung gekommen, in deren Verlauf sich ein 23-Jähriger schwere Verletzungen zugezogen hat. Das berichtet die Polizei. Gegen 3 Uhr meldeten Zeugen über Notruf, dass eine männliche Person von mehreren Unbekannten geschlagen worden sei.

Selbst als dieser am Boden lag, hätten die Täter nicht von ihm abgelassen und weiter auf ihn eingetreten. Noch vor Eintreffen der ersten Streifenbesatzungen gelang der Tätergruppierung die Flucht. Der Geschädigte musste aufgrund seiner erlittenen Gesichtsverletzungen mit dem Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Was der Auseinandersetzung zugrunde lag, ist nun Gegenstand der Ermittlungen des Polizeireviers Reutlingen. (pol)