Schachtdeckel in Dußlingen mutwillig geöffnet?

DUSSLINGEN. Auf etwa 2.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall am Freitagmittag an der Einmündung Wilhelm-Herter-Straße / Nelkenstraße entstanden ist. Ein 50-Jähriger wollte gegen 13.30 Uhr mit seinem BMW von der Wilhelm-Herter-Straße kommend in Nelkenstraße einbiegen. Dabei krachte er mit einem der Räder in einen zirka 30 X 30 Zentimeter großen, offenen Gaswartungsschacht. Die bisherigen polizeilichen Ermittlungen deuten darauf hin, dass die Fahrbahnabdeckung offenbar mutwillig entfernt und neben dem Schacht abgelegt worden war. Hinweise nimmt der Polizeiposten Gomaringen unter der Telefonnummer 07072 / 914600 entgegen. (pol)