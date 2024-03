Sauna gerät in Dußlingen in Brand: Hoher Schaden an Haus

Bitte aktivieren Sie Javascript

DUSSLINGEN. Zu einem Brand mit hohem Sachschaden ist es am Samstagmorgen in einem Einfamilienhaus in der Dußlinger Filsenbergstraße gekommen, berichtet die Polizei. Möglicherweise aufgrund eines technischen Defekts kam es zu einer Brandentwicklung in einer Sauna, zu welchem die Feuerwehr gegen 07.30 Uhr alarmiert wurde. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte war bereits eine starke Rauchentwicklung vorhanden. Der Vollbrand der Sauna konnte durch die Feuerwehr rasch gelöscht werden.

Die fünf Personen, welche sich im Haus aufhielten, konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen. Ein 70-jähriger Bewohner wurde zur vorsorglichen Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden konnte bislang noch nicht abschließend beziffert werden, dürfte sich ersten Schätzungen zufolge jedoch im niedrigen sechsstelligen Bereich befinden. Die Feuerwehr war mit sechs Fahrzeugen und 38 Einsatzkräften vor Ort tätig. (pol)