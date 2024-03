Sattelzug verliert Betonplatten auf B28 bei Rottenburg - Drei Autos und Straße beschädigt

Bitte aktivieren Sie Javascript

ROTTENBURG. Aufgrund nicht gesicherter Ladung bei einem Sattelzuggespann wurden insgesamt drei Fahrzeuge und die Fahrbahnoberfläche auf der Bundesstraße 28 bei Rottenburg beschädigt. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 7.000 Euro.

Am Freitag gegen 13 Uhr fuhr ein 36-jähriger Sattelzuglenker von der L1361 aus Richtung Baisingen kommend auf die B28 in Richtung Rottenburg. Auf dem Sattelauflieger waren Unterlegplatten aus Beton geladen, welche nicht ausreichend gesichert waren, sodass diese beim Auffahren auf die B28 rutschten und auf die Fahrbahn fielen. Hierbei wurden insgesamt drei entgegenkommende beziehungsweise in gleiche Richtung fahrende Pkws beschädigt.

Noch vor dem Eintreffen der Polizei lud der 36-Jährige die Betonplatten mittels Kran wieder auf den Sattelauflieger auf und sicherte diese ordnungsgemäß. Durch einen 28-Jährigen geschädigten Pkw-Fahrer konnte die Unfallsituation fotografisch gesichert werden. Die Fahrbahnoberfläche wurde in diesem Bereich so stark beschädigt, dass die Straßenmeisterei vor Ort kam und diese ausbesserte. Die B28 war in Richtung Rottenburg a.N. für die Dauer der Unfallaufnahme und Ausbesserung der Fahrbahn für ca. anderthalb Stunden nur einspurig befahrbar. (pol)