Riskant überholt: 31-Jähriger verursacht Unfall bei Rottenburg

ROTTENBURG. Seinen Führerschein abgeben musste ein 31-Jähriger, der am Sonntagmittag auf der L 389 zwischen Rottenburg-Weiler und Hemmendorf einen schadensträchtigen Verkehrsunfall verursacht hat. Der Mann war gegen zwölf Uhr mit seinem VW Passat auf der Landesstraße in Richtung Hirrlingen unterwegs. Auf einem gerade und übersichtlich ausgebauten Teilstück überholte er zwei vorausfahrende Fahrzeuge.

Dabei übersah er, dass die zuerst fahrende 37 Jahre alte Lenkerin eines Ford Fiesta nach links in einen Feldweg einbiegen wollte und dies durch blinken und verlangsamen ihrer Geschwindigkeit rechtzeitig angekündigt hatte. Nachfolgend kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Verletzt wurde niemand. Beide Autos, an denen Sachschaden in einer Gesamthöhe von geschätzten 13.000 Euro entstanden ist, waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Führerschein des Unfallverursachers wurde noch an der Unfallstelle beschlagnahmt. (pol)