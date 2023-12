Reutlinger Seniorin löst Feuerwehreinsatz mit Küchenpapier aus

Bitte aktivieren Sie Javascript

REULTINGEN. Ein ausgelöster Rauchmelder hat am Dienstagabend die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei in der Sebastian-Kneipp-Straße auf den Plan gerufen. Kurz nach 22 Uhr wurde laut Polizei der Integrierten Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst der Brandalarm aus einer Obergeschosswohnung in einem dortigen Mehrfamilienhaus gemeldet. Wie sich vor Ort herausstelle, war in der Wohnung einer Seniorin aus noch unbekannter Ursache Küchenpapier in Brand geraten. Nachbarn löschten es. Die Feuerwehr lüftete im Anschluss die verrauchte Wohnung. Die Seniorin wurde vorsorglich zur weiteren Untersuchung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Ein Schaden an der Wohnung entstand nach derzeitigem Kenntnisstand nicht. (rd)