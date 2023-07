Rettungshubschrauber im Einsatz: Schwerer Motorradunfall bei Rottenburg

Bitte aktivieren Sie Javascript

ROTTENBURG. Eine 18-jährige Yamahafahrerin hat am späten Samstagnachmittag um 18.00 Uhr die Kreisstraße 6938 von Oberndorf kommend in Richtung Wendelsheim befahren. Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr sie vermutlich aufgrund Unachtsamkeit auf einen verkehrsbedingt wartenden 55-jährigen Opel-Lenker ungebremst auf. Durch den Aufprall wurde sie von ihrem Krad abgeworfen. Mit schweren Verletzungen wurde sie nachfolgend durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Ein Rettungshubschrauber unterstützte die Kräfte vor Ort. Das Motorrad wurde durch ein örtliches Abschleppunternehmen geborgen. Während der Unfallaufnahme blieb die K 6938 bis circa 19.45 Uhr komplett gesperrt. An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von circa 11.000 Euro. (pol)