Reifen von Lkw geplatzt: B28 bei Jettenburg zeitweise nur einspurig befahrbar

KUSTERDINGEN-JETTENBURG. Ein offenbar geplatzter Reifen hat den Fahrer eines Lastwagens am Freitagmorgen gegen 6.25 Uhr dazu gezwungen, einen unplanmäßigen Stopp am Fahrbahnrand der B28 bei Jettenburg einzulegen, bestätigt ein Polizei-Sprecher auf GEA-Anfrage. Um 8.45 Uhr sei dann aber erst die Polizei informiert worden. Der Fahrer blieb bei dem Vorfall unverletzt. Eine Polizeistreife sicherte die Unfallstelle. Autofahrer auf der Strecke von Tübingen Richtung Reutlingen kommen nur einspurig an der Unfallstelle vorbei. Zu größeren Behinderungen ist es nicht gekommen. Der Polizei-Sprecher geht davon aus, dass die Spursperrung bis spätestens 10 Uhr aufgehoben werden sollte. (rr)