Rauchsäule weithin sichtbar: Brand in Entsorgungsbetrieb in Albstadt

Mit der Drehleiter löscht die Feuerwehr einen Brand bei Korn Recycling in Ebingen.

ALBSTADT. Feuerwehr und Rotes Kreuz waren am Freitagabend ab 20 Uhr in Ebingen bei der Firma Korn Recycling im Einsatz: Auslöser war ein Brand einer großen Halle, in der geschreddertes Material gelagert wird. Lösch- und Nachlöscharbeiten dauerten mehrere Stunden.

Der Alarm erreichte die Einsatzkräfte gegen 20 Uhr. Wie der stellvertretende Kreisbrandmeister Joachim Rebholz dem Zollern-Alb-Kurier mitteilte, war in einer Halle für Ersatzbrennstoffe eine große Menge bereits geschreddertes Material in Brand geraten. »Die exakte Ursache für die Flammen ist noch unklar«, so Rebholz.

Am Unglücksort waren die beiden Löschzüge aus Ebingen und Tailfingen mit ihren Drehleitern im Einsatz, so dass der Brand von oben herab bekämpft werden konnte. Die Abteilungen hatten laut Polizei 61 Einsatzkräfte vor Ort.

Rauch gefährdet Bevölkerung nicht

Die Rauchsäulen waren weithin sichtbar, eine Gefahr für die Bevölkerung bestand laut Polizei jedoch zu keinem Zeitpunkt.

Nachdem »rund 90 Prozent des Brandes« (Rebholz) gelöscht waren, konnten Mitarbeiter von Korn damit beginnen, das Material mit Schaufelbaggern aus der Halle zu schaffen, um es auf dem Hof von den Feuerwehren komplett ablöschen zu lassen. So konnte ein erneutes Entfachen des Feuers verhindert werden und nach weiteren Glutnestern gesucht werden, schreibt die Polizei. Die Einsatzleitung vor Ort hatte Thomas Daus.

Löschschaum fließt die Zufahrtstraße zum Brandort herunter. Foto: Klaus Irion Löschschaum fließt die Zufahrtstraße zum Brandort herunter. Foto: Klaus Irion

Auch das Rote Kreuz war mit 12 Helfern vor Ort. Laut Joachim Rebholz gab es glücklicherweise aber keine offensichtlich Verletzten, »allerdings wurden vier Korn-Mitarbeiter vorsorglich auf mögliche Rauchgasvergiftungen hin untersucht«.

Die Schadenshöhe kann laut Polizei noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Albstadt ermittelt zur Brandursache.

Zweiter Brand in diesem Jahr

Der Brand bei Korn Recycling am Freitagabend war bereits der zweite in diesem Jahr. Ende Januar hatte es eine Verpuffung in einem Schredder gegeben. Der dadurch ausgelöste Brand konnte jedoch schon vor dem Eintreffen der Feuerwehr, von Mitarbeiter und firmeneigenen Feuerwehrleuten gelöscht werden. (ZAK)