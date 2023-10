Rauchpatrone auf Sporthalle in Albstadt gezündet: Unterricht abgebrochen

Bitte aktivieren Sie Javascript

ALBSTADT. Eine Rauchpatrone ist am Donnerstagnachmittag auf dem Vordach der Kreissporthalle in Albstadt-Ebingen gezündet worden. Daraufhin musste der Unterricht zweier Schulklassen abgebrochen werden. Das berichtet die Polizei. Kurz vor 16.30 Uhr gingen mehrere Notrufe ein, in denen aufsteigender roter Rauch vom Dach der Sporthalle in der Johannesstraßegemeldet wurde. Beim Eintreffen der Rettungskräfte kurze Zeit später stellte sich heraus, dass jemand eine Rauchpatrone auf dem Vordach der Halle gezündet hatte. Da der Rauch ins Innere eingedrungen war, mussten zwei Schulklassen, die noch Unterricht hatten, das Gebäude verlassen. Von den Schülern und den Lehrkräften wurde niemand verletzt. Über einen möglichen Sachschaden liegen noch keine Erkenntnisse vor. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (pol)