Rauchender Lastwagen bei Grafenberg: Ladung entzündet sich

Bitte aktivieren Sie Javascript

GRAFENBERG. Ein rauchender LKW hat in der Nacht zum Donnerstag zum Einsatz von Feuerwehr und Polizei auf der B313 geführt. Der Fahrer war gegen 23.30 Uhr mit einem Fuso Canter auf der B313 unterwegs, berichtet die Polizei. Den ersten Erkenntnissen zufolge soll ein Sack von der Ladefläche gerutscht und sich zwischen der Einmündung in Richtung Tischardt und Grafenberg im Freiraum hinter der Fahrerkabine an einem Getriebegehäuse entzündet haben.

Der brennende Sack wurde von dem Fahrer in den Grünstreifen gebracht und dort von der Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften anrückte, gelöscht. Verletzt wurde niemand. Sachschaden war augenscheinlich ebenfalls nicht zu verzeichnen. Der Lkw blieb fahrbereit. (pol)