Radler bei Starzach durch 88-jährigen Autofahrer schwer verletzt

STARZACH. Schwere Verletzungen hat ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Samstagnachmittag erlitten. Wie die Polizei mitteilte, war ein 88 Jahre alter Mann mit einem Ford gegen 16 Uhr von Börstingen herkommend in Richtung Horb unterwegs. An der Abzweigung nach Bierlingen hielt der Senior auf der Abbiegespur zunächst an und bog dann nach links ab. In der Folge kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden Rennradfahrer im Alter von 47 Jahren. Dieser musste im Anschluss nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden. Den Sachschaden an den Fahrzeugen beziffert die Polizei mit insgesamt schätzungsweise 12.000 Euro. Der Ford musste zudem abgeschleppt werden. (pol)