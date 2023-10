Radfahrerin in Beuren von Auto angefahren: Schwerverletzt in Klinik geflogen

Bitte aktivieren Sie Javascript

BEUREN. Mit einem Rettungshubschrauber musste eine schwerverletze Radlerin nach einem Verkehrsunfall am Dienstagabend in eine Klinik geflogen werden, teilte die Polizei mit. Eine 47-Jährige war gegen 17.50 Uhr mit einem Audi auf der Linsenhofer Straße in ortsauswärtiger Richtung unterwegs. Auf Höhe einer Firma fuhr sie nach links, um auf dem dortigen Parkplatz zu wenden. Beim Einfahren auf die Linsenhofer Straße übersah sie die 57 Jahre alte Radfahrerin, die mit ihrem Pedelec auf dem aus ihrer Sicht linksseitigen Geh-/Radweg ortsauswärts unterwegs war. Durch den Zusammenstoß stürzte die Radlerin zu Boden und verletzte sich schwer. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich auf zirka 3.200 Euro. (pol)