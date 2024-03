Psychischer Ausnahmestand: 28-Jähriger randaliert in Rottenburg

Bitte aktivieren Sie Javascript

ROTTENBURG. In einem psychischen Ausnahmezustand dürfte sich ein 28-Jähriger befunden haben, der am Freitagabend in der Betzengasse zunächst randaliert und im weiteren Verlauf Polizeibeamte angegriffen und bedroht hat. Gegen 19.40 Uhr bat laut Polizei eine Hausbewohnerin die Polizei um Hilfe, da ihr Bekannter in ihrer Wohnung randalierte und herumschrie.

Beim Eintreffen der ersten Streifenbesatzung konnte der 28-Jährige im Bereich der Hauseingangstür festgestellt werden. Hier trat er gegen ein Glaselement der Tür, wodurch eine Polizeibeamtin durch Glassplitter getroffen wurde. Direkt im Anschluss riss der 28 -Jährige die beschädigte Eingangstür auf und stürmte auf die eingesetzten Beamten zu. Hier trat er unvermittelt gegen einen vor dem Gebäude abgestellten Streifenwagen und musste gewaltsam zu Boden gebracht werden, wogegen er sich erheblich wehrte und die eingesetzten Beamten fortwährend bedrohte.

Aufgrund des Verhaltens musste er im weiteren Verlauf in eine Fachklinik eingeliefert werden. Bei den eingesetzten Beamten wurden keine Verletzungen bekannt. Der Sachschaden am Streifenfahrzeug wird mit mehreren hundert Euro beziffert.(pol)