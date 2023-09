Polizisten gehen in Tübingen einkaufen und erwischen Ladendieb

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Mehreren Anzeigen sieht ein renitenter Ladendieb entgegen, der am späten Dienstagnachmittag in der Tübinger Südstadt beim Klauen erwischt wurde. Der 28-Jährige war kurz vor 17.30 Uhr in einem Einkaufsmarkt in der Reutlinger Straße und löste beim Passieren der Kasse einen Alarm aus. Als er daraufhin von einer Kassiererin angesprochen wurde, ergriff der Mann die Flucht. Ein an der Nebenkasse stehender Polizist sowie eine Polizeibeamtin, beide in ihrer Freizeit dort zum Einkaufen, bemerkten den Flüchtenden und eilten ihm nach. Nach kurzer Verfolgung konnten sie den Dieb einholen und festhalten. Der 28-Jährige wehrte sich jedoch heftig, so dass weitere Polizeikräfte nötig waren, um den Mannes zu überwältigen und ihn mit auf die Dienststelle zu nehmen. (pol)