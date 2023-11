Polizist missachtet Vorfahrt in Bodelshausen: Zwei Personen verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

BODELSHAUSEN. Zwei Fahrzeuginsassen haben sich bei einem Verkehrsunfall mit einem Streifenwagen am Donnerstagabend derzeitigen Erkenntnissen nach leichte Verletzungen zugezogen. Ein Polizeibeamter befuhr gegen 22.10 Uhr mit einem Streifenwagen die Eberhardstraße in Richtung Ringstraße. An der dortigen Kreuzung missachtete er die Vorfahrt einer 49-jährigen VW-Lenkerin. Durch die Kollision wurde der VW von der Fahrbahn abgewiesen und krachte gegen einen Baum.

Neben der Fahrerin verletzte sich ein 52 Jahre alter Beifahrer in dem VW. Nach medizinischer Behandlung und Versorgung wurden beide durch den Rettungsdienst vor Ort entlassen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Sachschaden wird in Summe auf etwa 23.000 Euro geschätzt. (pol)