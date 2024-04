Polizei zieht in Nürtingen sechs Gefahrguttransporter aus dem Verkehr

Bitte aktivieren Sie Javascript

NÜRTINGEN. Beamte der Verkehrspolizei Esslingen haben am Donnerstag in Nürtingen mit Unterstützung von Kollegen der umliegenden Polizeipräsidien Gefahrguttransporter kontrolliert. Die 24 Spezialisten nahmen in der Zeit von neun Uhr bis 14 Uhr 47 Fahrzeuge auf dem Festplatz in Oberensingen unter die Lupe. Die Lkw wurden zuvor durch vier Kollegen auf Polizeimotorrädern von den umliegenden Straßen aus der Kontrollstelle zugeführt. Es mussten insgesamt 31 Fahrzeuge beanstandet werden, was einer Quote von zwei Dritteln entspricht. Die Polizisten stellten hierbei unter anderem Verstöße im Bereich der Gefahrgutverordnung, der Lenk- und Ruhezeiten, der Ladungssicherung aber auch überladene Laster und technische Mängel an den Fahrzeugen fest. In sechs Fällen musste die Weiterfahrt untersagt werden. Es wurden Sicherheitsleistungen in einer Gesamthöhe von knapp 8.000 Euro erhoben. Die Kontrollen werden in Zukunft fortgeführt. (pol)