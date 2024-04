Polizei: Wer stiehlt drei Schafe von einer Weide in Kappishäusern?

Bitte aktivieren Sie Javascript

KAPPISHÄUSERN/DETTINGEN. Drei Quessantschafe sind in der Nacht von Samstag auf Sonntag von einem Weidegrundstück im Gewann Im Unter Öschle, am Ortsrand von Kappishäusern gestohlen worden. Bei den drei bretonischen Zwergschafen handelt es sich um einen Bock, eine Aue und ein etwa eineinhalb Wochen altes Lamm. Von der Aue ist die Ohrchipnummer 83201 bekannt. Das mit einem elektrischen Weidezaun gesicherte Grundstück grenzt an einen geteerten Feldweg in der Verlängerung der Neuhäuser Straße, welche in die Verbindungsstraße von Kappishäusern nach Dettingen/Erms mündet.

Polizei sicher: Tiere nicht ausgebüxt

Derzeitigen polizeilichen Ermittlungen zufolge kann ausgeschlossen werden, dass die Tiere einfach nur ausgebrochen sind. Der Polizeiposten Neuffen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07025/911690 um Hinweise. (pol)