Polizei warnt vor Auto-Aufbrechern und Roller-Dieben in Hirrlingen und Bodelshausen

HIRRLINGEN/BODELSHAUSEN. Eine Serie von Diebstählen und Auto-Aufbrüchen verzeichnet die Polizei derzeit in den Gemeinden Hirrlingen und Bodelshausen. Wie bislang bekannt wurden seit Mitte Juni aus mindestens vier Fahrzeugen, die zum Teil unverschlossen in der Brunnenstraße, der Straße Frauenhof, dem Pappelweg und der Rottenburger Straße abgestellt waren, offenbar gezielt Geldbörsen entwendet. Das berichtet die Polizei. Die darin befindlichen Bankkarten wurden anschließend teilweise zur Bezahlung an Automaten genutzt. Zudem wurden Mitte August ein Motorroller der Marke Aprilia aus einem Carport in der Starzelstraße und ein E-Roller Forca Coco II aus einer Garage in der Rammertstraße entwendet.

Auch in Bodelshausen machten sich Unbekannte am frühen Montagmorgen zwischen 1.30 Uhr und 2.30 Uhr, an einem Motorroller der Marke Peugeot in einem Carport in der Rottenburger Straße zu schaffen. Hierzu brachen die Täter offenbar das Lenkradschloss auf und beschädigten die Frontverkleidung und die Sitzbank des Fahrzeugs. Anschließend ließen sie den Roller mit einem Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro zurück.

Der Polizeiposten Bodelshausen hat in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen, bittet die Bevölkerung um Wachsamkeit und rät: »Verschließen Sie Ihre Fahrzeuge und Garagen immer, auch bei nur ganz kurzer Abwesenheit! Überprüfen Sie, ob der Wagen auch tatsächlich verschlossen ist. Lassen Sie keine Wertsachen sichtbar im Fahrzeug liegen! Dies lockt Kriminelle an! Verstecken Sie Schlüssel nicht am oder im Fahrzeug oder im unmittelbaren Umfeld wie z.B. der Garage - auch diese Verstecke sind den Dieben bekannt. Achten Sie auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge und alarmieren Sie bei verdächtigen Wahrnehmungen sofort die Polizei, auch über den Notruf 110. Wenn Sie Opfer eines Diebstahls geworden sind: Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei.«

Weitere Informationen gibt es auf der Webseite der polizeilichen Kriminalprävention. (pol)