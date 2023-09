Polizei sucht Zeugen zu Sexualdelikt in Balingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

BALINGEN. Im Fall des Sexualdelikts am späten Samstagabend in Balingen sucht das Kriminalkommissariat Zeugen, denen die Geschädigte nach ihrer Flucht aus der Wohnung des Tatverdächtigen aufgefallen ist. Wie bereits berichtet, soll ein 24 Jahre alter Mann eine 32-jährige Bekannte in seiner Wohnung sexuell genötigt und eingesperrt haben. Der Frau war jedoch die Flucht gelungen. Nach aktuellem Kenntnisstand sprach die Geschädigte danach, zwischen 21.30 Uhr und 21.45 Uhr, im Bereich der Wilhelm-Kraut-Straße mehrere Passanten an und bat um Hilfe. Die bislang unbekannten Zeugen, die die kaum Deutsch sprechende Frau möglicherweise nicht verstanden haben könnten, gingen jedoch weiter und werden daher dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 07433/264-0 beim Polizeirevier Balingen zu melden. Auch weitere Zeugen, denen die Frau im Bereich der Wilhelm-Kraut-Straße aufgefallen sein könnte, mögen sich mit dem Polizeirevier Balingen in Verbindung setzen. (pol)