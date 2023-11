Polizei sucht Zeugen: Mehrere Außenspiegel von Autos in Dußlingen abgeschlagen

Bitte aktivieren Sie Javascript

DUßLINGEN. Hauptsächlich in den Bereichen Uffhoferstraße und Rottenburger Straße sind in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch an mehreren Fahrzeugen jeweils die Außenspiegel abgeschlagen worden. In zwei Fällen konnte unmittelbar nach einem Schlaggeräusch ein Radfahrer mit Anhänger beziehungsweise ein Dreirad beobachtet werden. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Angaben machen können, werden gebeten, sich telefonisch unter 07071/9728660 beim Polizeirevier Tübingen zu melden. (pol)