Polizei stoppt Autofahrerin mit über drei Promille in Rottenburg

ROTTENBURG. Eine stark betrunkene Autofahrerin ist am Donnerstagnachmittag von der Polizei aus dem Verkehr gezogen worden. Zeugen fiel ein VW Polo durch seine unsichere Fahrweise auf und verständigten daraufhin die Polizei. Eine Streife des Reviers Rottenburg traf das Fahrzeug kurz nach 14 Uhr in der Albrecht-Wirt-Straße an.

Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass die 43 Jahre alte Fahrerin erheblich zu tief ins Glas geschaut hatte. Ein Test ergab einen vorläufigen Wert von deutlich über drei Promille. Nach einer Blutentnahme musste sie ihren Führerschein aushändigen. (pol)