Pferd muss nach Kollision mit Auto in Rottenburg getötet werden

ROTTENBURG. Ein Pferd ist bei einem Verkehrsunfall in der Nacht zum Dienstag so schwer verletzt worden, dass es noch vor Ort von seinen Qualen erlöst werden musste. Ein 26 Jahre alter Autofahrer war gegen 1.45 Uhr mit seinem BMW auf der L389 von Bodelshausen kommend in Richtung Hemmendorf unterwegs, als kurz vor dem Ortseingang ein freilaufendes Pferd die Fahrbahn kreuzte und mit dem Pkw zusammenstieß. Der BMW-Lenker blieb nach derzeitigem Kenntnisstand unverletzt, teilt die Polizei mit. Sein Wagen, an dem Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro entstanden war, musste abgeschleppt werden. (pol)