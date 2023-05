Pedelec-Fahrerin kollidiert zwischen Dußlingen und Gomaringen mit Auto

Bitte aktivieren Sie Javascript

DUßLINGEN. Schwere Verletzungen hat eine Radfahrerin bei der Kollision mit einem Auto am Dienstagnachmittag zwischen Dußlingen und Gomaringen erlitten. Dem aktuellen Kenntnisstand zufolge war die 52-Jährige mit ihrem Pedelec kurz nach 17.30 Uhr auf dem Beiweg der L230 (Tübinger Straße) in Richtung Gomaringen unterwegs. Im Einmündungsbereich der K6901 fuhr sie offenbar ohne zu warten in die Fahrbahn, worauf es zum Zusammenstoß mit dem vorfahrtsberechtigten VW eines 33-Jährigen kam. Dieser hatte noch versucht, den Unfall durch eine Gefahrenbremsung zu verhindern. Die Frau stürzte anschließend auf den Asphalt. Nach der Versorgung durch eine Ersthelferin musste die 52-Jährige mit einem Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert werden. Der Schaden am VW beträgt circa 1.500 Euro. Die Höhe der Beschädigungen am Pedelec kann noch nicht beziffert werden. (pol)