Nackter Mann belästigt in Nürtingen mehrere Frauen

NÜRTINGEN. Wegen des Verdachts der Erregung öffentlichen Ärgernisses ermittelt das Polizeirevier Nürtingen gegen einen 65-Jährigen, der am Dienstagvormittag in der Taunusstraße nackt mehrere Frauen angesprochen haben soll. Das berichtet die Polizei. Gegen 9.15 Uhr war die Polizei alarmiert worden. Zwar verlief eine sofort eingeleitete Fahndung zunächst ergebnislos, allerdings konnte der Tatverdächtige anhand eines von einer Frau gefertigten Fotos zweifelsfrei als der Mann identifiziert werden, der bereits am Montagmittag, kurz nach 13 Uhr, nackt auf seinem Fahrrad fahrend am Beutwangsee einer Passantin aufgefallen und nachfolgend von den alarmierten Polizeibeamten angetroffen worden war. Der 65-Jährige sieht nun entsprechenden Strafanzeigen entgegen. (pol)