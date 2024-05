Nachbarn retten 45-Jährigen aus total verrauchter Wohnung in Bodelshausen

Bitte aktivieren Sie Javascript

BODELSHAUSEN. Zu einer stark verrauchten Wohnung sind die Kräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes sowie der Polizei am Samstagabend gegen 22.30 Uhr in die Straße Am Kappelbrunnen in Bodelshausen ausgerückt. Aufmerksame Nachbarn retteten vor Eintreffen der Feuerwehr den 45-jährigen Bewohner aus seiner stark verrauchten Wohnung.

Er wurde anschließend durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Die Feuerwehr, die mit zwei Fahrzeugen und sechs Einsatzkräften vor Ort war, belüftete im Anschluss die Wohnung. Ob ein Schaden entstand, ist derzeit noch nicht bekannt. Grund für den Rauch war ein vergessener Plastikgegenstand auf einer Herdplatte. (pol)