Nach Unfallflucht in Kusterdingen: Polizei ermittelt gegen 31-Jährigen

KUSTERDINGEN. Wegen des Verdachts mehrerer Straftaten ermittelt das Polizeirevier Tübingen gegen einen 31-Jährigen, der in der Nacht von Freitag auf Samstag einen Verkehrsunfall in Kusterdingen verursacht hat.

Nach Anruf eines Zeugen gegen 01.25 Uhr konnte die eingesetzte Streifenwagenbesatzung in der Jahnstraße zwei beschädigte Pkw feststellen, welche augenscheinlich durch einen zu diesem Zeitpunkt unbekannten Pkw aufeinander geschoben worden sind. Im Rahmen der Fahndung wurde kurze Zeit später das Verursacherfahrzeug im Bereich der Lange Straße abgestellt aufgefunden.

Ermittlungen führten zum mutmaßlichen Fahrzeugführer des Opel Astra, der schließlich an seiner Wohnanschrift angetroffen werden konnte. Da sich Hinweise auf eine Fahruntauglichkeit ergaben, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt, welcher einen Wert von über ein Promille ergab. Der 31-Jährige musste anschließend sowohl eine Blutentnahme, als auch seinen Führerschein abgeben. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Gesamthöhe von circa 10.000 Euro. Der genaue Unfallhergang ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. (pol)