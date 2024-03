Nach riskantem Überholen in Rottenburg schwer verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

ROTTENBURG. Schwer verletzt wurde ein Motorrollerfahrer, der am Donnerstagvormittag auf der L 385 zwischen Rottenburg und Weiler einen Verkehrsunfall verursacht hat. Der 61 Jahre alte Mann war kurz vor zwölf Uhr mit seinem 125er Roller Piaggio auf der Landesstraße von Rottenburg in Richtung Weiler hinter einem VW Caddy unterwegs. Als der 45-jährige VW-Lenker seine Geschwindigkeit reduzierte, um nach links in einen Feldweg einzubiegen, setzte der Rollerfahrer trotz der für ihn unklaren Verkehrslage zum Überholen an. Nachfolgend prallte der Roller seitlich in den abbiegenden VW. Dabei stürzte der Biker und wurde so schwer verletzt, dass er nach notärztlicher Erstversorgung an der Unfallstelle vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden musste. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf insgesamt etwa 6.000 Euro geschätzt. (pol)