Nach Drogenkonsum: Mann bedroht Polizisten in Bad Urach mit Messer

BAD URACH. In einem psychischen Ausnahmezustand dürfte sich ein 21-Jähriger befunden haben, der am Mittwochnachmittag in der Schützenstraße Polizeibeamte mit einem Messer bedroht hat. Kurz vor 16 Uhr meldete sich der junge Mann laut Polizei bei der Einsatzleitstelle der Polizei und gab an, in einer Wohnung in der Schützenstraße festgehalten zu werden, weshalb zwei Streifenwagenbesatzungen zur Überprüfung beauftragt wurden.

Vor Ort trafen die Beamten auf der Straße auf den Mann, der die Polizisten sofort mit einem Messer bedrohte. Nachdem diese ihre Dienstwaffen zogen, legte er das Messer weg und konnte widerstandslos in Gewahrsam genommen werden. Der 21-Jährige, der eigenen Angaben zufolge zuvor diverse Drogen konsumiert hatte, wurde zunächst einer ärztlichen Behandlung im Krankenhaus zugeführt und nachfolgend in eine Fachklinik eingeliefert. Verletzt wurde niemand. (pol)