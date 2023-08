Nächtliche Pfefferspray-Attacke in Dußlingen - Polizei sucht Zeugen

Bitte aktivieren Sie Javascript

DUSSLINGEN. Zeugen und Hinweise zu einer Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten am späten Montagabend in der Dußlinger Gartenstraße sucht das Polizeirevier Tübingen. Den derzeitigen polizeilichen Ermittlungen zufolge war ein 36-Jähriger gegen Mitternacht zu Fuß in der Hechinger Straße unterwegs, als er eine noch unbekannte, junge Frau bemerkte, die verängstigt wirkte, an der dortigen Bushaltestelle saß und von einer Gruppe von vier Jugendlichen belästigt wurde. Er stellte sich zwischen die junge Frau und dem Quartett und sprach den Rädelsführer an, als er aus der Gruppe heraus unvermittelt mit Pfefferspray angegriffen, geschlagen und getreten wurde.

16-Jähriger vorübergehend festgenommen

Um den Angriffen zu entgehen, ergriff er die Flucht, wobei er weiter mit Pfefferspray attackiert wurde. Durch den Angriff wurde der 36-Jährige so schwer verletzt, dass er vom Rettungsdienst zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden musste. Beim Eintreffen der alarmierten Polizeibeamten flüchteten die Tatverdächtigen zu Fuß, wobei sie Reizgas versprühten, welches auch die eingesetzten Polizeibeamte traf. Ernsthaft verletzt wurde aber niemand. Im Verlauf der Fahndungsmaßnahmen konnte ein 16-jähriger Tatverdächtiger angetroffen werden, der zunächst flüchtete, aber nach kurzer Verfolgung vorläufig festgenommen werden konnte.

Nach einer ambulanten Behandlung seiner durch das Pfefferspray gereizten Augen und der Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wurde er seinen Erziehungsberechtigten übergeben. Die Ermittlungen zu seinen Komplizen dauern an. Das Polizeirevier Tübingen sucht unter der Telefonnummer 07071/972-8660 nach Hinweisen und bittet insbesondere die junge Frau, die an der Bushaltestelle gewartet hatte, sich zu melden. (pol)