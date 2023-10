Mutmaßliche Ladendiebe von Schnaps-Raub in Hechingen in Haft

Bitte aktivieren Sie Javascript

HECHINGEN / BALINGEN. Wegen des Verdachts des schweren Bandendiebstahls ermitteln die Staatsanwaltschaft Hechingen und das Kriminalkommissariat Balingen gegen drei Männer im Alter von 22, 44 und 48 Jahre. Den Männern wird vorgeworfen, gemeinsam am vergangenen Freitag in einem Hechinger Ladengeschäft Spirituosen im Wert von mehr als 900 Euro gestohlen zu haben. Die Tatverdächtigen befinden sich zwischenzeitlich in Untersuchungshaft.

Ladendetektiv geht dazwischen

Gegen elf Uhr war die Polizei vom Ladendetektiv alarmiert worden, der zuvor beobachtet hatte, wie die Beschuldigten mittels eines Werkzeugs die Diebstahlsicherungen entfernten und anschließend die Flaschen einsteckten.

Während einer des Trios das Geschäft ohne zu bezahlen verließ, um Waren im mitgeführten Fahrzeug zu verstauen, konnte er zwei der Täter bis zum Eintreffen der zwischenzeitlich alarmierten Polizei festhalten. Wie sich herausstellte, hatten beide Alkoholika im Wert von mehreren hundert Euro unter ihrer Kleidung versteckt. Der dritte Tatverdächtige konnte noch auf dem Parkplatz am Auto der Bande angetroffen werden. Nachdem auch in dem Wagen weitere unbezahlte Spirituosen im Wert von mehreren hundert Euro aufgefunden und sichergestellt werden konnten, wurde alle drei vorläufig festgenommen. Bei den Männern wurde nicht nur spezielles Werkzeug zum Entfernen der Warensicherungen aufgefunden, sie trugen unter ihrer Bekleidung auch spezielle Stretch-Unterziehwäsche, um hier etliches Diebesgut unterbringen zu können.

Beschuldigte bereits in der JVA

Die drei rumänischen Staatsangehörigen, die aus Nürnberg, Schwalmstadt und Berlin angereist waren, wurden am Samstag mit Unterstützung von Beamten des Polizeireviers Hechingen dem Haftrichter beim Amtsgericht Balingen vorgeführt, der die von der Staatsanwaltschaft Hechingen beantragten Haftbefehle erließ und in Vollzug setzte. Die Beschuldigten wurden in Justizvollzuganstalten eingeliefert. Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats Balingen dauern an. (pol)