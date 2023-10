Motorradfahrer auf Grabenstetter Steige mit Helikopter gerettet

Bitte aktivieren Sie Javascript

GRABENSTETTEN. Ein Motorradfahrer ist am Samstagmittag auf der Grabenstetter Steige gestürzt.

Der 26-Jährige war kurz vor 14 Uhr mit einer Triumph auf der L 211 von Bad Urach herkommend bergaufwärts unterwegs und kam in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Im Straßengraben kam der Biker zu Fall. Er wurde nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen, die er am Folgetag wieder verlassen konnte. Der Schaden am Motorrad wird auf ungefähr 5.000 Euro geschätzt. (pol)