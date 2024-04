Bitte aktivieren Sie Javascript

BAD URACH. Vermutlich aufgrund eines plötzlich auftretenden technischen Defekts ist der 21 -jährige Führer eines Kraftrades der Marke Yamaha am Sonntag gegen ein Uhr auf der K 6700 zwischen St. Johann-Gächingen und Bad Urach-Sirchingen gegen die Leitplanke gestoßen und anschließend gestürzt. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen zu. Am Kraftrad entstand Schaden in Höhe von 2.000 Euro. (pol)