Motorradfahrer kracht in Stau-Ende auf B27 in Tübingen

TÜBINGEN. Ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen hat ein Motorradfahrer bei einem selbstverschuldeten Verkehrsunfall am Donnerstagabend auf der B 27 erlitten. Der 58-Jährige war kurz vor 18 Uhr mit seiner Yamaha auf der Bundesstraße in Richtung Hechingen unterwegs. Vermutlich aufgrund einer Unachtsamkeit bemerkte er ein Stauende auf Höhe von Tübingen-Derendingen zu spät. Trotz einer Vollbremsung krachte der Biker mit seiner Maschine ins Heck des VW Caddy eines 25 Jahre alten Mannes. Der Verletzte wurde mit einem Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen beträgt etwa 7.000 Euro. (pol)