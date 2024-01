Motorradfahrer bei Sturz in der Nähe von Rottenburg verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

ROTTENBURG. Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes hat sich ein Motorradfahrer bei einem Unfall auf der L 370 am Samstagnachmittag zugezogen. Der 59-Jährige befuhr gegen 14 Uhr auf seiner BMW die Landstraße von Bad Niedernau in Richtung Rottenburg. In einer Rechtskurve verlor er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Kraftrad und stürzte in der Folge mehrere Meter weit eine Böschung hinunter.

Der Verletzte wurde zunächst von der Feuerwehr geborgen. Er wurde anschließend vom Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. An dem Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro. Während der Einsatzmaßnahmen wurde die L 370 teilweise gesperrt. Es kam zu leichten Verkehrsbehinderungen. (pol)