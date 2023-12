Mobile Chemietoilette brennt in Mössingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Der Brand eines mobilen Toilettenhäuschens hat in der Nacht von Freitag auf Samstag zum Einsatz von Feuerwehr und Polizei geführt, wie die Polizei mitteilt. Gegen 4.30 Uhr meldete eine Verkehrsteilnehmerin ein Feuer in der Sebastiansweilerstraße. Die von Unbekannten in Brand gesetzte Chemietoilette konnte von der Feuerwehr, die mit zehn Einsatzkräften vor Ort war, schnell gelöscht werden. Zu den Hintergründen, sowie Täterschaft und genauen Schadenshöhe hat das Polizeirevier Tübingen die Ermittlungen aufgenommen. (pol)