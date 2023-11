Mitarbeiter alarmiert: Täter bricht in Metzinger Hotel ein und übernachtet dort illegal

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Ein 21-Jähriger ist am Montagvormittag (27.11.2023) in einem Hotel in Metzingen, in das er am Abend zuvor offenbar eingedrungen war, von der Polizei vorläufig festgenommen worden. Der Mann befindet sich bereits in Untersuchungshaft.

Illegal übernachtet

Den derzeitigen Ermittlungsergebnissen zufolge soll sich der 21-Jährige am Sonntagabend (26.11.2023), gegen 22 Uhr, gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude in der Wilhelmstraße verschafft haben. Mitarbeiter des Hotels stießen am Montagvormittag in einem der Hotelzimmer auf den 21-Jährigen, der dort ganz offensichtlich übernachtet hatte. Die alarmierten Polizeibeamten des Polizeireviers Metzingen nahmen den Mann daraufhin vorläufig fest.

Diebesgut noch auf dem Zimmer

Im Zimmer stießen die Beamten außerdem auf einen Fahrzeugschlüssel eines hochwertigen Fahrzeugs, einen noch originalverpackten hochpreisigen Föhn, ein teures Parfüm sowie zwei Laptops in einem Gesamtwert von ca. 2.500 Euro. Die Gegenstände hatte der Tatverdächtige nach aktuellem Kenntnisstand zuvor aus einem der Hotelräume entwendet.

Der 21-jährige, französische Staatsangehörige, der in Deutschland über keinen Wohnsitz verfügt, wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Tübingen am Dienstagmittag (28.11.2023) beim Amtsgericht Tübingen dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ den beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug.

Ob der Beschuldigte noch für weitere Einbruchstaten verantwortlich ist, ist Gegenstand der andauernden kriminalpolizeilichen Ermittlungen. (pol)