Mehr als zwei Promille: Betrunkener Radfahrer verletzt sich bei Sturz in Beuren schwer

BEUREN. Ein erheblich unter alkoholischer Beeinflussung stehender Radfahrer ist beim Sturz von seinem E-Bike am Montagabend in Beuren schwer verletzt worden, berichtet die Polizei. Der 22-Jährige war gegen 18.20 Uhr in der Bachstraße unterwegs, als er auf der nassen Fahrbahn zu Fall kam. Beim Sturz auf den Asphalt zog sich der junge Mann so schwere Verletzungen zu, dass er mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht und dort stationär aufgenommen werden musste. Da der Radfahrer zu tief ins Glas geschaut hatte, ein Test ergab einen vorläufigen Wert von rund zwei Promille, musste er sich einer Blutentnahme unterziehen.