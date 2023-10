Mann wird in Lenningen aus Hubsteiger geschleudert und landet in Baum

Ein Rettungshubschrauber setzt zur Landung auf dem Flugplatz einer Klinik an.

Bitte aktivieren Sie Javascript

LENNINGEN. Zu einem umfangreichen Einsatz der Rettungskräfte ist es am Freitagnachmittag an einer Hütte im Bereich Diepoldsburg gekommen, nachdem ein 24-Jähriger aus dem Korb eines Hubsteigers geschleudert wurde. Das berichtet die Polizei. Nach bisherigen Ermittlungen führte der Verunglückte Baumschnittarbeiten in circa zehn Metern Höhe durch. Als gegen

15.30 Uhr ein abgesägter Ast unbeabsichtigt auf den Hubsteiger fiel, wurde der 24-Jährige aus dem Korb geschleudert. Glücklicherweise landete der Mann in der Baumkrone, in welcher er sich an einer Astgabelung verfing und somit nicht zu Boden stürzte.

Der Feuerwehr gelang es mittels Drehleiter den verletzten 24-Jährigen aus dem Baum zu retten. Im Anschluss wurde er vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Neben den Feuerwehren aus Kirchheim und Lenningen waren der Rettungsdienst mit Notarzt sowie ein Rettungshubschrauber zum Unglücksort alarmiert worden. Der Sachschaden an dem Hubsteiger wird auf circa 30.000 Euro geschätzt. (pol)